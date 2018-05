Mané offre 300 maillots des Reds à son village

Sadio Mané (26 ans, 12 matchs et 9 buts en LdC cette saison) n’est pas uniquement généreux sur la pelouse. L’attaquant de Liverpool a offert 300 maillots des Reds à son village natal de Bambali, au Sénégal.

« Ma famille vit toujours dans le village. Ma mère et mon oncle. Ils vont tous regarder. Je me souviens de l’AC Milan contre Liverpool. 3-0, puis 3-3, puis les tirs au but. C’est un grand souvenir pour moi », a déclaré Mané à la veille de la finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid. C’était en 2005, lors du dernier sacre de Liverpool en C1.