Mané: «On a ce qu’il faut pour les battre»

L’ancien pensionnaire de Génération Foot s’annonce particulièrement motivé à l’idée de retrouver des Fennecs qui avaient battu les Lions (0-1) en phase de groupes, avec notamment un penalty oublié en sa faveur (la VAR a été utilisée seulement à partir des quarts de finale). «Je n’aime pas trouver des excuses, mais tout le monde a constaté ce qui s’est passé dans ce match», a d’abord glissé le Red à la BBC, avant de faire part de sa confiance. «On est conscients qu’ils nous ont battus. On aimerait bien remporter ce match. Maintenant, on est tous les deux en finale. J’estime que ce n’est pas une revanche mais plutôt une motivation de plus pour aller les battre. On a ce qu’il faut pour les battre et on fera tout. Si Dieu le veut, on va les battre», a insisté le récent vainqueur de la C1. «Il n’y a plus de calcul. Il faut se donner à fond et aller chercher la coupe. C’est évident que la pression est présente dans l’esprit des Sénégalais, c’est normal et c’est ce qui fait la beauté du foot.»