Mané: «On a tout ce qu’il faut pour atteindre la finale»

“Je ne sais pas encore si on peut aller au bout, mais on a une belle équipe. On a tout ce qu’il faut pour atteindre la finale. A nous de le démontrer sur le terrain, essayer de tout donner pour se qualifier’’, a déclaré Sadio Mané. Meilleur buteur de la compétition avec trois réalisations (à égalité avec Ounas, Ighalo et Bakambu), Mané aurait pu passer seul en tête si Saturnin Allagbé ne s’était pas magnifiquement interposé (71e), s’il n’avait pas vu ce but annulé pour un hors-jeu extrêmement limite (73e) ou ce tir à bout portant sauvé par un défenseur sur la ligne (76e).