Manifestation du 19 avril La marche n’est pas autorisée

La marche prévue demain à l’Assemblée nationale par l’opposition et la société civile, contre le projet de loi portant sur le parrainage, n’a pas été autorisée par le préfet de Dakar.

A quelques heures du vote par l’Assemblée nationale du projet de loi portant parrainage des candidats à la prochaine élection présidentielle prévue le 24 février 2019, la classe politique sénégalaise est en bouillonnement. L’opposition et Y’en a marre invitent les citoyens ‘’épris de justice, de liberté et de démocratie’’ au rassemblement du 19 avril, devant les grilles de l’Assemblée nationale. Toutefois, il risque d’y avoir des confrontations, et pour cause. Le préfet de Dakar a interdit tout rassemblement devant l’Hémicycle. Le préfet évoque la violation de l’arrêté Ousmane Ngom, menaces de troubles à l’ordre public, risques d’infiltration par des individus, risques d’affrontements entre personnes appartenant à des camps opposés, mais aussi entrave à la libre circulation des personnes et des biens. En effet, le préfet se veut clair : il n’est pas question de laisser l’opposition d’investir le centre-ville. Les autorités rappellent que l’administration prendra toutes les dispositions qu’il faut pour sécuriser le pays dans son entière. Cependant, du côté du pouvoir, la riposte sera à la hauteur de la provocation. « Toute violation de cette mesure sera punie des peines prévues par la loi », souligne l’arrêté.

La riposte sera à la hauteur de la provocation

Les autorités en charge de la sécurité publique, la gendarmerie ainsi que la police, jurent d’assurer l’ordre public, ce jeudi, jour de vote de la loi sur le parrainage à l’Assemblée nationale. Il nous revient que le Ministre de l’Intérieur ne s’est pas limité à cela. Il a instruit les forces de l’ordre de se préparer à toutes les éventualités. ‘’ Toutes les forces de défense et de sécurité sont déjà mobilisés et un dispositif sera déployé ce jeudi à Dakar. Force restera à la loi », souffle une source sécuritaire. Le corps d’élite de la police, la Brigade d’intervention polyvalente (Bip), sera de la partie. C’est dire qu’il faut craindre de violentes confrontations. En tout cas, l’ambassade des États-Unis au Sénégal recommande à ses ressortissants d’éviter les lieux où se tiennent ces manifestations et de doubler de vigilance quant à leur sécurité aux abords des zones de tension.

M. BA