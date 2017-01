MANKEUR NDIAYE- Top 50 des personnalités qui ont marqué 2016

Incontestablement, l’un des meilleurs diplomates de sa génération, La plume alerte, fleurie et habile, Mankeur Ndiaye a également un sens consommé des relations humaines. Ce n’est pas pour rien que le Sénégal a été élu en 15 octobre 2015 membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU au titre de la période 2016-2017. Notre diplomatie rapporte chaque année plus de 35 milliards de francs CFA à l’État. Des fonds obtenus grâce aux opérations de maintien de la paix auxquelles prennent part les troupes sénégalaises.