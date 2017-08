Le manoir de Bel Air à 135 000 000 $ de Beyoncé et Jay-Z, avec 4 piscines, vitres blindées et un héliport

Il y a le mode de vie des riches et des célébrités, et il y a celui deet de

Une source a indiqué à E! News que le couple le plus puissant de l’industrie de la musique est actuellement en train de mettre la main sur un super gros manoir niché dans le prestigieux quartier de Bel Air, à Los Angeles. Le manoir de 2 787 m² a été mis en vente de particulier à particulier pour la somme de 135 millions de dollars, mais il semble que l’offre des chanteurs, qui aurait été de 120 millions de dollars, ait été suffisante pour obtenir la demeure incroyablement somptueuse pour leur famille qui s’agrandit.

E! News a pu obtenir des photos exclusives de la propriété, qui était en train d’être finalisée après 4 ans de construction lorsque ces dernières ont été prises. Comme on pouvait s’y attendre, ce n’est pas n’importe quelle maison de stars. Les enfants du couple Carter-Knowles ont de quoi être impatients de se détendre dans l’une des quatre piscines, des huit chambres, des 11 salles de bain, ainsi que dans la cuisine communicante et le salon avec son équipement fait sur mesure en Italie.

Le bijou immobilier dispose également de vitres blindées, d’un héliport sur le toit pour que les hélicoptères privés puissent se poser, d’un garage pour 15 véhicules et d’un centre de remise en forme avec un jacuzzi 12 places à l’intérieur de la maison. La source a même indiqué que 10 millions de la somme à payer iront dans l’achat de meubles et de décorations pour combler l’espace tout entier.

On ne sait pas encore la date à laquelle Queen B et Jay-Z envisagent de quitter leur maison de bord de mer de Malibu pour s’installer à Bel Air, mais il est inutile de préciser que Blue Ivy Carter et les jumeaux Rumi Carter et Sir Carter auront beaucoup d’espace à eux.

Pénétrez dans l’endroit où très peu de gens (à moins que vous ne fassiez partie du cercle familial) sont allés, et découvrez ce qui est probablement la demeure la plus impressionnante de la cité des anges.