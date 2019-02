Manque d’infrastructures à Tamba: Idy accuse le Macky

Des centaines de kilomètres de marche orang en de Kolda à Matam en passant par Bakel, Kothary, Ourossoguy… Le 12ème jour de campagne a été un long et pénible marathon pour la caravane de la Coalition Idy 2019. Pour le candidat à la présidentielle, c’est une meilleure façon de montrer « la vision très limitée du président sortant. »

On ne fait rien pour rien ! Idrissa Seck a dévoilé hier, lors de l’étape de Kothary, les secrets de sa marche orange initiée depuis le 2ème jour de campagne électorale. « On a choisi la marche orange, en présence des journalistes, pour montrer aux Sénégalais la vrai réalité. On va dans les villages mes plus reculés, on emprunte les toutes chaotiques pour vivre la souffrance des populations. En présence de la presse, cela va prouver que ce ne sont pas de simples accusations d’un opposant », a expliqué le candidat debout sur son véhicule, le visage poussiéreux. Pour Idy, « Il faut que les gens soient conscients de l’échec de la politique menée par le gouvernement actuel. Les Sénégalais peuvent témoigner que c’est bien la triste réalité que leur vision s’arrête à Diamniadio. ». Dans cette localité située dans la région de Tamba et qui souffle apparemment de plusieurs maux, voir le président de Rewmi était l’occasion rêvée pour exposer les doléances que sont « le manque d’infrastructures sociales de base, l’emploi… ». Pour montrer leur détermination, la jeunesse de ces localités à choisi de soutenir Idrissa Seck, tout comme la section du PDS local.

Avant Kouthary, Idrissa Seck a fait un crochet dans un petit village du nom de Koromadj. Une visite inopinée qui a poussé les villageois à exprimer l’honneur ressenti et la décision immédiate de voter pour le seul homme politique qui a posé son pied sur leur sol. « Jamais un chef de parti, encore moins un candidat, n’a mis les pieds ici. Vous êtes le seul et donc vous pouvez compter sur notre électorat », a promis Yaya Diallo, au nom des habitants (chants et danse). Venu accueillir l’ancien Premier ministre, le directeur de l’école élémentaire du village a soumis, devant le candidat, le désir d’avoir un bureau de vote sur place pour éviter de faire plus de 5 kms pour aller exprimer leur droit civique.

Goudiry réclame un ministère des émigrés

Tout Goudiry était derrière son maire pour accueillir Idrissa Seck. Pour cette population, le choix porté sur le candidat d’Idy 2019 est sans équivoque. Le maire attend tout de même de son « futur président », une vraie politique migratoire puisque sa commune étant une localité avec une forte présence des familles d’immigrés. « Si vous êtes élu président de la République, et vous le serez, notre doléance première est que Goudiry est une zone d’immigration. Nous voulons un ministre pour les immigrés, pas un ministre délégué qui va dans la diaspora chanter le « wango ». La contribution des migrants est deux fois plus forte que l’aide au développement. Ce ministère devra couvrir tous les services consulaires», a dit Thiedel Diallo. Sans donner son accord, Idrissa Seck promet une meilleure considération à l’endroit de cette population considérée comme la 14ème région du Sénégal.

J Mactar Gomis