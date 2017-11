ManRay, la collection de Noël signée Nars qui va vous faire fondre

D’abord, il y a la magie de Noël. Puis, il y a la magie du make-up… Et il faut avouer que l’un dans l’autre, nous sommes particulièrement comblées lors des périodes de fin d’année. Noël est toujours une période propice aux collections canon et ce n’est certainement pas Nars qui dérogera à la règle cette année.

Man Ray, c’est le petit nom de la nouvelle collection de la marque aux produits somptueux. Directement inspirée du monsieur portant le même nom, célèbre artiste peintre, photographe et même réalisateur des belles années à New York, cette collection joue sur les images en noir et blanc et les concepts modernistes à l’image de la bouche non proportionnelle qui représente la collection dans son ensemble.

Au programme, une quantité de produits à vous en laisser baba : 4 laques à lèvres, 2 blushs, 2 duos de fards à paupières, 2 crayons eyeliners, un highlighter ultra canon, un rouge à lèvres teinte « Anita« , une palette de 3 blushs, une mini-palette de fards à paupières, 2 coffrets de 4 rouges à lèvres, 5 coffrets combo rouge à lèvres et blush, une palette de fards à paupières et un set de 4 Velvet Matte Lip que l’on ne vous présente plus !

Mention spéciale pour ce dernier produit qui nous a fait succomber : de la trousse dorée aux teintes bronze et bordeaux des crayons rouges à lèvres, on est conquises ! Dans son ensemble de teintes hivernales et distinguées, la collection Man Ray risque bien d’en faire flancher plus d’une, sans compter que question coffret cadeau, Nars vous mâche vraiment le travail pour faire plaisir à tous les coups !

La collection sera disponible à partir du 1er novembre 2017 sur Sephora.fr, dans les magasins Sephora mais aussi au Bon Marché Rive Gauche, aux Galeries Lafayette Haussman et au Printemps Haussman, sans oublier le site de la marque !