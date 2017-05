Mansour Faye : « Les besoins en eau se sont multipliés, on ne peut pas satisfaire tout le monde »

Les populations qui éprouvent des difficultés pour s’approvisionner en eau doivent garder leur mal en patience. Car le Ministre de l’hydraulique a soutenu à l’Assemblée nationale que les besoins en eau se sont multipliés. Mansour Faye explique qu’il faut attendre la fin des travaux de l’usine de Keur Momar Sarr 3 pour mettre fin à ce calvaire. « Ce dont nous disposons aujourd’hui ne peut couvrir tout Dakar. On donne à une heure une zone et on coupe pour les autres. C’est une façon de réguler pour servir à tout le monde en attendant de terminer les projets entamés », a dit le ministre de l’hydraulique.

Une caserne sur tous les 100 kilomètres

Interpellé par le député Demba Diop, le Ministre de l’Intérieur a livré des clarifications sur le manque criard de caserne de sapeurs-pompiers dans une dizaine de localités du pays. Il a ainsi tenu à faire part de la décision de l’État du Sénégal de pallier cette insuffisance, en construisant sur tous les 100 kilomètres, une caserne pour renforcer la sécurité des populations. Il promet aussi aux équipes un matériel léger qui va faciliter leur déplacement et rendre plus efficientes leurs interventions…