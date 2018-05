Mansour Sy Djamil ; « Macky est intellectuellement limité»

Mansour Sy Djamil, qui célébrait hier les évènements de mai 68, a livré une violente charge contre le président de la république. « Macky Sall n’est pas intellectuellement outillé, eu égard aux erreurs qu’il faits. Non seulement il n’est pas outillé, mais il n’est pas mûr en tant qu’être humain », dégoupille-t-il dans l’Observateur. Il ajoute doutant du niveau de culture générale du président Macky. « Il n’a pas beaucoup lu. Il ne connait pas l’histoire de son pays et celle de son continent, l’Afrique. Il n’a pas de culture générale, et s’il l’a, elle lui a permis seulement d’avoir le Bac », martèle-t-il. Le chef de file de « Bess Du Niak » va plus loin évoquant le côté « Selfie » de Macky qu’il qualifie de « narcissique dilettante. ». Mansour Sy Djamil réagissait aux propos de Macky Sall sur le « dessert » que les colons servaient au tirailleurs sénégalais.