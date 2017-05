Mansour Sy, ministre du Travail : « Macky Sall a toujours accompagné les travailleurs…

« Avant 2012, les mêmes cahiers de doléances étaient toujours déposés. C’est avec le président Macky Sall que les choses ont commencé à changer. Il nous a demandé de vider les cahiers de doléances. A cet effet, des négociations ont été initiées. En 2013, des accords importants ont été enregistrés. Ces accords tournaient autour de la prime de transport, les entreprises liquidées et d’autres secteurs d’activités. Aujourd’hui, nous avons vidé les cahiers de 2013 et signé un protocole avec les travailleurs. Il en est de même pour les cahiers de doléances de 2014-2015. Toutes les revendications arrivées à maturité ont été prises en compte. Il y a également eu des échanges sur d’autres doléances à l’échelle des entreprises, sans énumérer la poursuite des négociations entre les partenaires sociaux et certains ministères.