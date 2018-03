Manucure : Découvrez la couleur de vernis à ongles qui règnera sur le printemps 2018

I’m a Barbie girl, in a Barbie World…

Vous connaissez bien sûr toutes les paroles de cette chanson qui a probablement bercé votre enfance. Et si la Barbie en question a un signe de distinction, c’est bien la couleur de ses habits, de sa voiture, de chacun de ses accessoires, de sa maison, de son camping-car et même de son avion ! (Florence Foresti, si tu nous lis, on sait que c’est une grosse menteuse).

Toujours vêtue de rose, cette couleur a pris sa réputation fifille de la tendre période de notre enfance et pourtant, il n’a pas dit son dernier mot. Prêt à revenir en force, il débarque sur nos manucures avec une seule ambition : les monopoliser !

Le rose, couleur fleurie et légère, se veut pâle en 2018. Rose tutu, rose ballerine ou encore rose barbapapa, toutes les appellations sont bonnes pour celui qui a su conquérir le coeur des marques, s’imposant petit à petit dans toutes les nouvelles collections à venir ! Et il faut avouer que les beautystas de la toile semblent plutôt convaincues puisque ce ne sont pas les inspirations qui manquent pour illustrer cette nouvelle tendance (recyclée mais cute). On le choisit en total look ou on le couple avec d’autres nuances de rose, voire même du noir ou du gris… et le tour est joué !