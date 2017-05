Manucure hand spinner : devenez la star de vos enfants

La blogueuse anglaise Natasha Lee a imaginé la manucure la plus branchée du moment. L’idée est folle, et le résultat impressionnant, car, oui, le mini spinner tourne vraiment!

Mais autant le dire tout de suite : ce tuto, n’est pas à la portée de tout le monde. Si vous n’êtes pas ceinture noire en nail art, passez votre chemin ! Ce nailart demande à la fois dextérité, matériel de pro et patience.

Fascinante à observer, Natasha Lee, une blogueuse anglaise, commence par fabriquer un mini spinner en gel d’acrylique qu’elle modèle avec ses outils de professionnelle.

Polie, décorée, peinte et pailletée, la mini-toupie est ensuite fichée dans un petit morceau d’épingle, bloquée avec une perle et collée sur un ongle parfaitement maquillé.

Alors certes, la mode des toupies prend de drôles de proportions, et tout le monde n’appréciera pas l’esthétique de cette manucure. Mais avouons que l’idée et la réalisation sont carrément bluffantes !

Vous pouvez retrouver la vidéo intégrale (en anglais) sur le blog de Natasha Lee