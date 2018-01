Maquillage : Cet anti-cerne à 7€ est un best-seller mondial de 2017

Pas toujours facile de trouver un anti-cerne ayant la teinte parfaite, une formule couvrante parfaite et un prix abordable… Si on craque pour la texture exquise de celui proposé par NARS, on vient aussi de tomber amoureuse sur celui de chez la marque L.A Girl. L’enseigne qui affole les youtubeuses et les beauty addict pour ses produits aux prix alléchants est aujourd’hui au coeur de l’actualité grâce à son fameux PRO Conceal High-Definition Concealer. En plus de ne coûter que 7,20€, le produit offre une couvrance maximale et est disponible dans pas moins de 25 teintes.

Présenté sous la forme d’un petit tube, il est ultra crémeux, facile à travailler au blender et ultra léger. Pas étonnant donc, qu’il fasse parti des produits les plus vendus à travers le monde chez Walwart, Amazon et plusieurs autres plateformes de revente. Et si cet anti-cerne est à ce point célèbre c’est aussi car les influençeuses beauté ont été nombreuses à donner des avis positifs, notamment les femmes de couleurs qui ont mis salué l’effort de la marque pour la diversité du panel de nuances et l’excellent rapport/qualité.

Comme conseillé par Tom Sapin, on applique le fond de teint avant l’anti-cerne avec un pinceau adapté ou un beauty blender humidifié.