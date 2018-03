Maquillage : Ces photos vont vous donner envie de réorganiser vos boudoirs

Or de question de laisser tout son maquillage se battre en duel dans une grosse trousse ou dans un énorme vanity. Aujourd’hui, la mode des boudoirs est relancée ! Et il n’est pas forcément nécessaire d’investir dans un boudoir hors de prix pour avoir un petit coin beauté organisée dans sa chambre. On commence par se procurer un joli bureau. Si le blanc et le noir font fureur, les beauty-addicts sont aussi de plus en plus nombreuses à craquer pour le mobilier « effet miroir » ou argenté.

On agrémente ensuite le tout avec un petit meuble à tiroir où chaque tiroir sera dédié à un type de produits : un tiroir pour les palettes de fards à paupières, un autre pour les rouges à lèvres, un autre pour les pinceaux, le démaquillant et le dissolvant et encore un autre pour les crèmes…

On aussi également opter pour les nouvelles box en plexiglass qui permettent d’organiser à la perfection le rangement des rouges à lèvres, des vernis à ongles et qui contiennent également des mini-tiroirs pour y ranger les blushs, highlighters ou autres…

Ultimes astuces : deux ou trois smini-étagère de chez IKEA pour aligner ses vernis à ongles et de jolis pots à crayons de chez HEMA pour ranger ses pinceaux.

