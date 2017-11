Maquillage : Ce rouge à lèvres innovant permet de réaliser un ombré sans effort

Vous connaissez toutes l’ombré hair. Le nouveau tie and dye qui se veut plus subtil, plus doux et donc plus joli. La tendance du dégradé de couleur qui s’est imposée sur nos cheveux est également est en passe de devenir un must pour nos lèvres.

Si pour les cheveux il convient de partir d’une base foncée pour finir sur des pointes blond polaire, en ce qui concerne la bouche ce sont les bords qui restent foncées et l’intérieur qui devient clair. Un peu comme si on avait mis un rouge à lèvres foncé le matin et qu’après avoir mangé à midi, l’intérieur se soit estompé… Attention le résultat est en revanche assez joli et précis.

Et jusqu’ici nous suivions les conseils de nos amies les youtubeuses pour réaliser un tel habillage labial, voilà que Dior vole à notre secours avec un lipstick ingénieux. Composé de deux teintes superposées pour correspondre avec les courbes des lèvres, le Rouge Dior Double Rouge Couleur Mate Métal & Contour Conture est prêt à l’emploi et permet d’obtenir un ombré sur les lèvres en quelques passages.

>> Rouge Dior Double Rouge, disponible en six duos de deux teintes, 31€.