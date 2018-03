«Le marabout» qui ne sait pas réciter un verset du coran gruge un commerçant et emporte 7 millions

Âgé de 25 ans, le charlatan, Daouda Sall a usé de pratiques mystiques pour se faire remettre la somme de 6 millions de francs par son colocataire M. Ndiaye avant de se fondre dans la nature. Pour ces agissements, il a été condamné à 6 mois de prison ferme. Le prévenu a été reconnu coupable des délits d’escroquerie et charlatanisme portant sur 6 millions de francs CFA. La partie civile n’a pas comparu à la barre. Les faits se sont déroulés en 2017. En colocation avec son marabout Daouda Sall, M. Ndiaye dit avoir succombé au maraboutage de ce dernier. Il déclare que celui qui se fait passer pour un marabout lui a ainsi demandé de l’argent pour faire des prières pour lui. M. Ndiaye estime d’ailleurs que Daouda Sall lui a procuré une eau bénite qui après usage lui a fait « perdre la raison ». C’est ainsi, dit-il, qu’il lui a remis à sa demande la somme de 1 million 300 mille francs. Comme si cela ne suffisait pas, Daouda Sall lui demande encore quelques jours plus tard la somme de 5 millions de francs. Et suite à une plainte de la partie civile, les réquisitions faites au niveau de la Sonatel ont permis aux enquêteurs de le localiser avant de mettre le grappin sur lui à Cambérene.

Devant la barre, le soi-disant marabout Daouda Sall s’est défendu en soutenant qu’il n’a jamais été question de gruger la partie civile. Selon lui, M. Ndiaye lui a donné 6 millions pour qu’il lui fasse des prières. « Je lui avais donné de l’eau bénite et des poudres mystiques pour son travail, sa santé et la construction qu’il avait entamée», a-t-il révélé. Mais, acculé par le représentant du ministère public qui lui a demandé s’il maîtrisé tous les versets du saint Coran, il répond par la négative.

Avec l’As