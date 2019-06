Marche du 14 juin: «Aar li nu Bokk » écrit à Wade

La plateforme Aar Li Nu Bokk, composé de mouvements politiques et d’acteurs de la société civile, a annoncé une grande manifestation ce vendredi 14 juin pour que la lumière soit faite sur les contrats du pétrole et du gaz. Le Collectif a adressé une lettre à Me Wade pour le faire adhérer à sa cause. Ainsi Abdoul Mbaye et Cie ont saisi cette opportunité de compter le Parti démocratique sénégalais dans leur initiative de lutte pour la Bonne gouvernance et la Transparence dans le secteur des Ressources naturelles du Sénégal. «Vous n’êtes pas sans savoir, Monsieur le Président, que notre pays est vivement secoué aujourd’hui par ce scandale causé, entre autres, par de graves informations et accusations portant sur la signature de contrats, de décrets, l’attribution de permis n’ayant par respecter la législation constitutionnelle et réglementaire qui encadre ce secteur. Ainsi, dans la stricte recherche de la vérité pour que les responsabilités soient situées et punies, le Collectif Citoyen Aar li nu Bokk a estimé nécessaire de mobiliser toutes les Forces de la Nation, afin de défendre les intérêts du Sénégal. Considérant la gravité de la situation qui prévaut dans cette affaire, le Collectif invite le Parti démocratique sénégalais à cette dynamique citoyenne pour la sauvegarde du bien commun, pour la manifestation de la vérité », déclare le Collectif, dans la lettre dont nous détenons copie.