Marche du 25 juillet- Sonko et Mame Mbaye Niang rejette l’appel de Wade

L’appel de Wade à une marche à la place de l’Indépendance pour le retrait des cartes d’identité ne trouve pas l’assentiment de toute la classe politique.

Après la coalition, «Assemblée Bi nu bëgg », qui refuse de répondre à l’appel de Wade, le leader du parti PASTEF considère cet appel du président du Pape du Sopi comme une provocation. Pour lui, les populations devraient plutôt envahir les préfectures afin de récupérer leurs cartes. Embouchant la même trompette, Mame Mbaye Niang a fusillé Me Wade, pour dire à qui veut l’entendre que “ce n’est pas parce qu’on est en campagne électorale que l’on se permet de faire ce qu’on veut”. D’ailleurs, fait-il savoir : “si l’ex-président veut faire une marche, il n’a qu’à appeler sa fille Syndiély. Nous, nous sommes avec nos filles et nos frères et sœurs”.

M BA