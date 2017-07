Marche annoncée de Wade- Le centre ville bien quadrillé par les forces de l’ordre

REWMI.COM- Le centre ville, précisément l’avenue Jean Jaures est bien quadrillé par les forces de l’ordre. L’ancien chef d’Etat Abdoulaye Wade et la « coalition gagnante wattu senegaal » qu’il dirige ont décidé de marcher ce mardi à partir de la place de l’indépendance jusqu’au ministère de l’intérieur pour réclamer les cartes d’ électeurs. La marche n’ étant pas autorisée par le préfet, le ministère de l’intérieur et de la sécurité publique a pris toutes ses dispositions tel qu’annoncé par le ministre Abdoulaye Daouda Diallo, pour « garantir la sécurité des personnes et des biens». Au moment ou nous publions ces lignes, un impressionnant dispositif sécuritaire est mis en place dans le centre ville. Abdoulaye Wade n’a pas encore quitté son domicile de Fann résidence ou sont massés plusieurs personnes. Il sera difficile pour les organisateurs de ladite marche d’accéder à la place de l’indépendance si l’itinéraire initiale est maintenue.

Share This: