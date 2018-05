Marché de 843 millions à Matam: L’Armp bloque Socé Diop Dionne

La Direction centrale des marchés publics (Dcmp) et l’Autorité de régulation des marchés publics (Armp) ont freiné l’Agence de construction des bâtiments et édifices publics (Acbef) qui voulait conclure un avenant de…843 millions de Fcfa dans le cadre du marché relatif à la construction de l’Institut supérieur d’enseignement professionnel de Matam.

Convoquant des données géologiques, l’agence dirigée par Socé Diop Dione, à la retraite depuis des lustres, sollicitait l’autorisation de signer un avenant avec l’entrepreneur qui modifiait la masse des travaux, le délai d’exécution et le montant total du marché. Mais il se trouve que l’avenant est de 843 millions de Fcfa et qu’il dépasse de manière flagrante le seuil de 30 pour centre du marché initial. Du coup, l’Armp et la Dcmp ont demandé à l’Acbef de passer un appel d’offres, rapporte Libération.