La Sénégalaise des eaux est en sursis. Elle reste encore pour six mois. Un avenant au contrat d’affermage avec la Sde pour la gestion de l’eau potable en milieu urbain et périurbain, a été signé entre le ministère de l’eau et la Sde ce mercredi 26 juin 2019. L’avenant, le 10e, proroge le contrat en cours pour une durée de six (6) mois, à compter du 1er juillet 2019 », souligne le document.