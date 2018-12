La marche de l’opposition autorisée par le préfet

La marche du Frn, prévue ce vendredi, aura bien lieu. Le préfet de Dakar a donné son aval. Le représentant de l’État souligne aux marcheurs que la marche devra se tenir entre 15 heures et 18 heures. Toutefois, l’itinéraire a connu une modification. Le départ, initialement prévu à la place de l’Obélisque, se fera compris entre le rond-point Casino, sur l’avenue Bourguiba et le rond-point RTS. Le Préfet Alioune Badara Samb met, cependant, en garde les marcheurs contre tout débordement susceptible de perturber la circulation des personnes et des biens. L’opposition exige l’organisation d’une élection présidentielle juste, transparente et démocratique.