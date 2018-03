Marche de l’opposition ce samedi La précampagne ouvre ses portes

REWMI.COM- La marche de l’opposition ce samedi marque sans doute le début de ce que l’on peut appeler la précampagne électorale au Sénégal.

L’essentiel des partis de l’opposition s’était donné rendez-vous pour exiger, en gros, des élections transparentes, la libération de Khalifa Sall et le retour de Karim Wade.

À côté des politiques, la société civile, les syndicats qui, depuis quelques semaines, avaient donné le ton, pour ne pas dire l’exemple.

Bien sûr, le fait que le Préfet de Dakar ait autorisé la marche est un signal fort de la volonté des autorités étatiques à laisser libre court à l’expression démocratique.

L’autre fait à souligner est qu’au niveau de l’Alliance pour la République (Apr), l’heure n’est plus forcément aux marchés parallèles pour faire obstruction à la volonté de l’opposition de se faire entendre. Comme quoi, le jeu démocratique semble ainsi pouvoir s’exercer librement.

Toutefois, comme en 2011, la précampagne est très vite entrée en vigueur. Les états-majors sont tellement pressés d’en découdre au point que de Nouakchott où il se trouvait pour une visite, Macky a n’a pas caché ce désir d’en découdre. C’est pourquoi, malheureusement, les choses iront crescendo.

Les années pré électorales sont en général pleines de tensions de toutes sortes et 2018 ne fera pas exception à la règle. Les syndicats sont presque tous en mouvement, surtout dans des secteurs-clefs comme l’éducation et la santé.

Chacun se dit que c’est le moment de poser ses revendications pour espérer avoir gain de cause du fait de la prédisposition des autorités à écouter, à entendre et à agir.

Alors, les hommes politiques font le même calcul. Ils savent que les élections se gagnent en partie dans la préparation et l’organisation, alors, ils ne souhaitent pas que le pouvoir en profite pour éliminer des opposants par des procédures judiciaires, écarter des électeurs par la rétention de cartes ou manœuvrer afin de truquer les élections.

Ces motifs expliquent ces agitations observées de la part d’hommes et de femmes qui ne souhaitent pas être les dindons de la farce. La raison profonde tient au fait qu’en Afrique, la Justice est souvent perçue comme inféodée et l’administration partisane.

Alors, du côté de l’opposition, on attend des garanties pour un processus électoral transparent dès lors que Macky a dit qu’il ne pas le confier à un militaire.

Une telle déclaration en a ajouté aux confusions et aux doutes d’autant plus que les concertations nationales sur le processus électoral ont pris fin sans consensus sur des questions-clefs comme le parrainage, le bulletin unique, la caution, etc.

Cela veut dire quoi ? Eh bien, cela veut dire que c’est le remake de la situation de 2011-2012 où l’opposition a développé toutes sortes de stratégies pour barrer la route au candidat Wade en se réunissant souvent sur des places publiques.

Cependant, cette fois-ci, tous les leaders ne sont pas encore au rendez-vous. Idrissa et Sonko ont brillé par leur absence. Or, pour que l’opposition gagne la bataille de l’opinion, il faut qu’elle soit unie. Elle est malheureusement aujourd’hui encore loin de l’être. Ce qui, pour le moment, laisse un léger espoir à leurs adversaires que sont le pouvoir et ses alliés.

Assane Samb/Rewmi quotidien