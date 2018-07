Marche de l’opposition : Le Meer dénonce une campagne de désinformation

Le Mouvement des élèves et étudiants républicains, qui a suivi la marche de l’opposition du 13 juillet, déplore ce qu’il appelle « une campagne de désinformation et d’intoxication. Ce, selon son secrétaire général, dans le seul et unique but de tromper le peuple. « Elle ne rate aucune occasion pour tenter d’embrigader le pays dans une sorte d’antithèse de notre actualité politique », a martelé Moussa Sow dans une note parvenue à notre rédaction. Il ajoute : « cette coalition de circonstance a une volonté manifeste de détourner l’opinion des questions cruciales qui, aujourd’hui, rythment le quotidien des Sénégalais. » Le Meer qualifie l’opposition de « pool d’individus mercantilistes qui défend des malfaiteurs de la république. »« C’est incorrect de dire que le Sénégal a reculé démocratiquement. Le règne de Wade, en sus d’être sabbatique, porte l’estampille d’un fiasco de malversations financières et de tentatives de corruption, comme en témoigne l’affaire Alex Ségura », souligne le Meer. Qui ajoute qu’il «serait important de rompre le silence pour administrer un cours magistral à ces opposants qui ont jusque-là une idée peu limitée sur la nécessité d’une marche. » « L’ancien régime, à travers ses espiègleries et sa gourmandise, avait violé de façon flagrante en forçant une candidature de trop. Sans compter les délégations spéciales qui ont coûté la vie à plusieurs Sénégalais à l’image de Malick Ba et de l’étudiant Mamadou Diop, abattu à la place de l’obélisque par le défunt régime. » Selon le Meer, le président Sall, respectueux des principes sacro-saints sur lesquels s’adosse notre constitution, est irréprochable à tout point de vue. « Le Président de la République est en train de faire éclore tous les grands projets de son plan, le PSE. Nous nous érigeons en sentinelles pour soutenir le Président pour le bonheur de tous les citoyens sénégalais », avise le Meer.

M. BA