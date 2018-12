Marché douteux: La Sodefitex au cœur d’un scandale

Le Directeur général de la la Société de Développement et des Fibres textiles (SODEFITEX), Fafata Ndiaye et la Fédération nationale des producteurs de Coton sont à couteaux tirés. Il est reproché à ce dernier de faire passer un marché ayant pour objet la fourniture d’engrais en toute illégalité

Un vent de tempête s’abat sur la Société de Développement et des Fibres textiles (SODEFITEX). Raison: un marché douteux met sens-dessus sens-dessous, la direction générale et la Fédération nationale des producteurs de coton. Tout est parti d’un appel d’offre lancé par la Sodefitex que le Directeur général Fafata Ndiaye, – qui était le Directeur technique de dépouillement des appels d’offres-, a voulu accordé à une société malienne dans des conditions douteuses. Lors du dépouillement, le président de la Fédération nationale des producteurs de coton (FNPC) a notifié au DG Fafata Ndiaye que la formule d’engrais qui s’appelle NPK soumissionné par cette société malienne, dont nous préférons taire le nom pour le moment, n’était pas bonne. Les engrais NPK représentent une formule classique de fertilisant qui correspond à l’abréviation des éléments chimiques qui les composent, à savoir azote, phosphore, potassium. Et dans cet appel d’offre, les ICS (Industries Chimiques du Sénégal) n’avaient pas soumissionné. Suffisant pour le président de la FNPC d’inviter le Directeur de la Sodefitex de relancer l’appel d’offres pour permettre aux ICS de soumissionner.

Mais la réplique de ce dernier a été sans équivoque. Le Dg qui a opposé un niet catégorique, signale qu’il va imposer de force le cahier des charges. La Fédération nationale des producteurs de Coton ne l’entend point de cette oreille et compte bloquer faire bloquer ce marché. Selon des sources de ThieyDakar, l’affaire sera examinée et tirée au clair par le Conseil d’Administration qui se réunira le 26 décembre 2018. A rappeler que la Sodefitex est une société d’économie mixte, d’abord publique avant d’être privatisé. Abba Jabar est l’actionnaire majoritaire. Créée en 1974, la Sodefitex a pour mission le développement de l’agro-industrie cotonnière au Sénégal, en particulier dans les régions agro-écologiques du Sénégal Oriental et de la Haute Casamance favorables à la culture cotonnière.

Georges E NDIAYE