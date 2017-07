Le marché français du jeu vidéo en route pour une année « historique »

Le secteur a dégagé un chiffre d’affaires de 1,29 milliard d’euros de janvier à juin, grâce à une progression des ventes des jeux et équipements et accessoires aussi bien pour les consoles, le « PC gaming » que le mobile.

« La tendance que nous anticipions en début d’année se confirme. (…) La croissance de ce premier semestre devrait donc s’accélérer sur la fin d’année sur les trois segments de marché. Tout laisse à penser que le jeu vidéo va connaître une année historique », a noté Julie Chalmette, la présidente du Sell, citée dans un communiqué.

L’écosystème « consoles » progresse de 15% au premier semestre à 793 millions d’euros. Les ventes de consoles de salon en particulier ont doublé sur la période grâce au lancement de la Nintendo Switch.

Cette croissance profite aussi aux autres composantes de l’écosystème, qu’il s’agisse des ventes de jeux pour consoles (+6%) ou de celles d’accessoires (+22%) et des cartes prépayées (+42%).

L’univers « PC gaming » progresse aussi de 15% à 379 millions d’euros. L’équipement gagne 20% et les accessoires 28%, soulignant « la volonté des joueurs de toujours plus optimiser leur équipement pour des conditions de jeu de qualité », note le Sell. Les jeux PC progressent aussi de 7%.

L’univers du jeu sur mobile voit son chiffre d’affaires avancer plus modestement de 5% à 118 millions d’euros.

En 2016, le marché du jeu vidéo avait marqué le pas et affiché une croissance de seulement 4%, après +6% en 2015.

Ces données sont issues de l’Essentiel du jeu vidéo, une étude publiée par le Sell à partir de données fournies par l’institut d’études GfK.