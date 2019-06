Marche du G7: 1 million de travailleurs annoncé

Le G7 organise une marche ce vendredi pour protester contre «la réponse méprisante opposée par M. Macky Sall aux légitimes demandes formulées le 1er Mai dernier sous le motif ‘’fallacieux’’ que le budget du Sénégal ne saurait supporter des augmentations de salaires».

Les syndicats d’enseignants vont battre le macadam, le vendredi 28 juin 2019. Ils organisent un grand rassemblement à la place de la Nation (ex-Obélisque). C’est pour dénoncer, selon Abdou Faty, secrétaire général du Sels/Authentique, la rétention récurrente de leurs cotisations syndicales par le Gouvernement du Sénégal. « Au nom du G7 nous dénonçons avec la dernière énergie la rétention récurrente de nos cotisations syndicales par le Gouvernement du Sénégal », déplore d’emblée Abdou Faty. Le syndicaliste, interrogé dans une radio de la place, de marteler dans la foulée : « Il nous doit d’ailleurs un mois de cotisation dans le seul but de nous empêcher de fonctionner, de nous empêcher de convier tous les travailleurs du Sénégal ». D’après lui, « 1 million de travailleurs seront présents à la place de la Nation pour dénoncer l’Etat du Sénégal qui, au moment où ses travailleurs vivent dans la galère, est en train de disperser et dépenser de manière scandaleuse l’argent du pays. »

SIDY THIAM

…Aar Li Nu Bokk répond présent…

La plateforme Aar Li Nu Bokk va participer à la marche du G7 à de ce vendredi 28 juin.

Le G7 ne sera pas seul dans sa manifestation de ce vendredi. Aar Li Nu Bokk, qui va marcher à côté des enseignants qui considère légitimes «les demandes et exigences des travailleurs du Sénégal pour une revalorisation légitimes de leurs salaires et l’amélioration de leurs conditions de travail», invite les «citoyens et citoyennes» à se joindre à cette manifestation. La marche se déroulera à 15 heures sur l’avenue Bourguiba. «Elle partira de l’école normale Supérieure (FASTEF) et se terminera au rond-point du Jet d’eau», indique un communiqué de Aar Li Nu Bokk.

Mada NDIAYE