Après le drame de Tamba, un autre corps d’une femme découvert sans vie à Ouakam. La dame âgée d’environ 40 ans a été retrouvée nue au marché de ce quartier de Dakar, ce dimanche 19 mai. La gendarmerie et les sapeurs-pompiers sont sur place et. de prime abord, la victime a été violée avant d’être tuée. Un second cadavre de femme retrouvé en 24 heures.