Marché Tilène : Pape Gorgui Ndong et Angélique Manga « indésirables »

De la tension dans l’air au marché Tilène de Ziguinchor où les commerçants se dressent contre les ministre Pape Gorgui Ndong (Jeunesse et Construction citoyenne) et Angélique Manga (Économie solidaire et Microfinance). Selon le correspondant de Sud fm, les sinistrés refusent que le marché soit nettoyé.

Ils réclament la présence du Premier ministre ou du Chef de l’État. Car ils estiment que Macky s’était lui-même déplacé dans le département de Koungheul lorsque les premières pluies avaient causé d’énormes dégâts dans le cheptel.

Les commerçants soutiennent que le chef de l’État doit également se déplacer à Ziguinchor pour constater l’ampleur des dégâts.

Affaire à suivre.