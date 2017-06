Le mariage de rêve du footballeur Rio Mavuba et de sa compagne Elodie

Le footballeur français Rio Mavuba a épousé le 17 juin sa compagne de longue date Elodie, au cours d’une cérémonie somptueuse en Gironde, et devant quelques personnalités.

C’est en Gironde que Rio Mavuba et Elodie se sont dit «oui». Le 17 juin dernier, le capitaine de l’équipe de Lille et l’ancien mannequin se sont mariés à la mairie de Cestas, avant de faire la fête avec leurs invités dans le prestigieux domaine château Smith Haut Lafitte sous un soleil radieux, mais pas autant que la jeune mariée qui rayonnait de bonheur au bras de footballeur.

Le couple s’est rencontré en 2006 à l’aéroport de Bordeaux. Quelques mois plus tard, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux s’est envolé pour l’Espagne, où la jeune femme originaire du Sud-Ouest l’a suivi, abandonnant sa carrière dans le mannequinat. «Je savais qu’il aurait besoin de moi. C’est important de se sentir bien à la maison, surtout quand on part jouer à l’étranger», avait-elle raconté dans une interview à «L’Express» en 2013. Après l’Espagne, le couple s’est installé à Lille, où ils demeurent toujours avec leurs deux enfants : Tiago, 6 ans et Aliyah, 1 an. Rio Mavuba est également père d’une petite Uma, née d’une précédente union.

Lors de son mariage, le sportif a pu compter sur son ancien co-équipier de l’équipe de France de foot Mathieu Valbuena, qui a accepté d’être son témoin. Parmi les personnalités invitées à la cérémonie, le chanteur M. Pokora, qui a pris la pose en compagnie des nouveaux mariés. Les photos sont à découvrir dans notre diaporama.