KYA AIDARA A-T-ELLE TROQUÉ SON POSTE CONTRE LE MARIAGE ?

Depuis son mariage avec Pape Cheikh Diallo Kya a complètement disparu des radars de la TFM. Elle n’apparait ni dans « Yewuleen » ni dans quartier Général. Elle mène tranquillement sa vie de femme mariée, « sey-sey bi rek ». C’est pourquoi à Dakarshow on se demande si Kya Aidara a troqué son poste contre le mariage ou alors c’est juste un congé sabbatique histoire de prendre soin de son mari. Wait and see. Espérons qu’elle fasse signe de vie d’ici la fin du Ramadan.

dakar buzz