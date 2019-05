Mariée à un Sénégalais, une Marocaine traitée de singe

Une Marocaine traitée de singe pour avoir épousé un Sénégalais. L’histoire défraie la chronique au Maroc.

Sa femme marocaine et arabe a été traitée de singe par sa propre famille et proches après leur mariage.

En plein mariage, quelques invités lâchaient des commentaires racistes et désobligeants contre les mariés. D’autres proches et membres de la famille de la marocaine ont juste boycotté la cérémonie, rapporte le site Maghreb online.

Quand la marocaine a publié sur les réseaux sociaux les photos de son mariage et étalé sa joie et le bonheur de sa famille, les commentaires racistes ont fusé. Sa propre famille et ses amis ne l’ont pas raté. « Comment peux-tu être fière d’être mariée à un noir ? T’es la honte du Maroc, » pouvait-on lire.

«Étant donné que tu as choisi de te marier à un singe, t’es devenue singe aussi, et nous les marocains ne sommes pas des singes » a laissé en commentaire l’une de ses amies. Une autre s’est même demandé comment pouvait-elle dormir avec une chose aussi noire dans un même lit.