Marième Faye offre 500.000 Fcfa à chaque femme députée

Marième Fall Sall a reçu hier les femmes parlementaires, majorité et opposition, au Palais de la république. Ce, au lendemain du vote de la loi portant suppression du poste de Pm.

Selon les informations de L’AS, la première Dame leur a offert chacune 500.000 Fcfa, à l’exception de Aïda Mbodj.

En plus des copieux mets servis à ses hôtes.

Il y avait la présence remarquée deux députés du Grand parti: Aissatou Sabara et Aminta Kanté. La responsable des femmes libérales, Wore Sarr (deuxième vice-présidente du réseau des femmes parlementaires) était présente également.

Parmi les députés de la majorité on peut citer la présence de la deuxième vice-présidente, Awa Guèye qui est la présidente du réseau des femmes parlementaires et Aida Sow Diawara sa vice-présidente.