Maroc: Hervé Renard qui son poste

Après trois ans et demi, Hervé Renard quitte son poste de sélectionneur du Maroc. Le Français l’a annoncé par un communiqué, publié ce dimanche sur les réseaux sociaux. L’ancien entraîneur de Sochaux et du LOSC assure que cette “décision inéluctable” a été prise “bien avant la CAN 2019”, où les Lions de l’Atlas ont été éliminés en huitièmes de finale par le Bénin aux tirs au but.

Nommé en 2016, Renard a amené le Maroc en quarts de finale de la CAN l’année suivante, meilleure performance des Lions de l’Atlas depuis leur finale perdue en 2004. L’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire a aussi qualifié le Maroc pour la Coupe du monde 2018, une première depuis 20 ans. Son équipe y avait été éliminée dès le premier tour, malgré un nul contre l’Espagne (2-2).