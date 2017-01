MARY TEUW NIANE- Top 50 des personnalités qui ont marqué 2016

Mary Teuw, ainsi nommé par ses proches, est dit un intellectuel, fin adepte de l’entreprenariat privé, des bases de son profil qui lui ont permis de travailler adéquatement à la montée en puissance de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis dont il était le recteur. Nommé ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, il a enclenché la lutte contre l’échec et l’absentéisme dans nos universités et se bat pour l’Université du futur du Sénégal, une modalité d’enseignement pertinent, extensible et flexible.