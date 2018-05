Massacre de 44 Ghanéens par Jammeh : Un survivant raconte l’horreur

Martin Kyere, est le seul rescapé du massacre sanglant de ses 44 compatriotes par les hommes de Yaya Jammeh.

Il raconte l’horrible horreur : «En février 2005, plus de quarante-quatre (44) d’entre nous (Ghanéens) ont embarqué à bord d’un petit bateau au Ghana, pour le Sénégal, en route vers l’Europe pour chercher des pâturages plus verts. Le bateau a cependant été intercepté lorsqu’il est entré dans les eaux territoriales gambiennes et nous avons été arrêtés sur des accusations forgées de toutes pièces d’avoir tenté de renverser Yahya Jammeh. L’information a été transmise à M. Jammeh, qui célébrait alors le coup sanglant qui l’avait porté au pouvoir, sans aucune enquête appropriée, l’auteur du coup d’Etat a ordonné à ses hommes de nous tuer», raconte M. Kyere dans Les Echos.

Il poursuit : «les soldats, agissant sur instruction, nous ont menottés et emmenés à un endroit. Nous avons ensuite été transportés dans une forêt avant qu’ils ne tuent froidement mes collègues. J’ai réussi à m’enfuir au Sénégal et je suis ensuite retourné au Ghana pour annoncer la nouvelle de ce crime odieux».