Massacre de Boffa Et si c’est un règlement de compte entre coupeurs de bois

La tuerie de Boffa était ‘elle liée au trafic de bois. Les gens sont allés très vite en besogne accusant les forces irrédentistes du Mfdc d’être à l’origine de l’attaque barbare perpétrée ce samedi dans le Sud du pays. Se lavant de tout soupçon, le Mfdc demande à l’Etat du Sénégal d’orienter son enquête vers des ‘’responsables administratifs et militaires locaux’’ a la tète d’un vaste réseau de coupe clandestine et de vente illicite de bois de teck. En termes plus clairs, le Mfdc lie le massacre de samedi a un conflit entre des scieries locales dont la forte concurrence a fini par instaurer une atmosphère d’animosité entre employés. Dans le même sillage, Aly Haidar parle de règlement de compte entre coupeurs de bois et populations autochtones. En effet, selon l’ancien ministre de l’environnement, cette affaire n’est pas une affaire casamançaise mais une affaire de trafiquants qui ont rencontré des populations exaspérées.

Révélations fracassantes de Haidar

Si ces gens ont massacré 13 personnes, c’est pour donner un signal fort aux coupeurs de bois, a révélé Haidar. ‘’ Ils sont malins parce qu’ils se disent mais il n’y a plus de foret pour se cacher’’, a noté l’ancien ministre de l’Environnement. Et Ali Haidar d’ajouter: ‘’il y a aussi un camion qui a été brûlé par eux quand il y a eu mort d’homme. Donc, ils ont donné des signes. Quand vous rentrez dans une zone contrôlée par des gens, il faut leur autorisation. Je suis désolé de ce qui s’est passé mais, ces populations étaient en train de garder la forêt. Un trafiquant a porté plainte contre eux. Et ils se sont retrouvés en prison. Et quand ils sont sortis de prison, ils ont dit « bon, maintenant on va régler nos comptes nous-mêmes. Et ils l’ont fait.’’ Aussi rappelle-t-il que le même cas s’est passé à Médina Yoro Foula et aujourd’hui encore des jeunes sont dans la prison de Kolda. Parce qu’ils essayaient de défendre leur forêt».

M. BA