Massalikoul Jinaan: Les femmes mourides de Dakar contribuent à hauteur de 6 millions FCFA

Servir la cause du Mouridisme dans toute la mesure de leurs possibilités, Tel semble être le credo des femmes adeptes de la Mouridya et résidant dans la capitale sénégalaise. Regroupées en une grande instance, la Fédération des Femmes Mourides de Dakar, elles ont remis, ce mardi, une enveloppe financière forte de six (6) millions FCFA au «Diawrine» de la mosquée «Massalikoul Jinaan», Ahmadou Mbackyou Faye, en guise de contribution aux travaux d’achèvement de l’édifice de culte. La cérémonie de remise du chèque a eu lieu en présence de Sokhna Mame Faty Mbacké Bintou Serigne Falilou Mbacké, d’Adjaratou Gamou Diop, d’Adja Absa Kende, d’Adja Aida Dème, d’Adja Coura Ndiaye, ainsi que l’ensemble des «Diawrines» de Dahira Dakar. Très touché par cet acte, le représentant du Khalife général des Mourides de Dakar, Ahmadou Mbackyou Faye, n’a pas tari d’éloges envers ces braves dames. Il les remercie, le cœur gros, en ces termes : «Je salue votre geste de haute portée. Nous sommes en train d’œuvrer pour Serigne Touba. Qu’il vous rétribue vos efforts immenses. Quant à nous, il est notre raison d’être, de vivre, «nanou kennal Serigne Touba» ; «nanou ligueyal Serigne Touba» (littéralement : Que Serigne Touba reste et demeure notre préoccupation majeure de tous les jours).»

Georges Emmanuel Ndiaye