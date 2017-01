MASSIFICATION A DAGANA  L’APR sonne la mobilisation…

Les partisans du Président de la République à Richard-Toll viennent d’initier une tournée de sensibilisation et d’information pour l’inscription sur les listes électorales, en vue d’obtenir les cartes d’électeur et d’identité biométriques.

Avec comme principal maître d’œuvre Monsieur Ousmane Lom, ils ont sillonné la commune de Richard-Toll et les principales localités du département de Dagana pour faire adhérer le maximum de citoyens à la cause présidentielle. «Nous avons initié cette tournée pour informer et sensibiliser les populations de la Commune de Richard-Toll et, par-delà, tout le département de Dagana, sur l’importance et l’enjeu des futures législatives et de la présidentielle de 2019. Nous les exhortons à s’inscrire massivement pour obtenir la carte d’électeur et la carte d’identité biométrique. Nous sommes d’avis qu’elles constituent une arme indispensables pour vivre pleinement notre citoyenneté », s’est expliqué l’opérateur économique de son état, M. Lom. Et ce dernier de poursuivre : «Nous mettons également à profit cette tournée qui a démarré ici à Richard-Toll et qui va se terminer dans d’autres localités à forte concentration humaine, pour vulgariser les actions du Président Sall. En 5 ans, il a fait des actes dignes de gloire. C’est pour cette raison que j’exhorte tous à une dynamique d’ensemble pour lui offrir une majorité confortable aux prochaines législatives et participer à sa réélection au premier tour en 2019.Nous y sommes en parfaite collaboration avec d’autres responsables politiques du parti présidentiel, comme Doudou Diaw «Bakhao». Nous remercions vivement Monsieur le Directeur général de la SENELEC, Mouhamadou Matar Cissé, qui ne cesse d’abattre un travail de titan auprès du Président de la République », a-t-il fait remarquer. Au finish, M. Lom et ses camarades se sont penchés sur l’issue heureuse de la crise gambienne, non sans vanter les efforts du Chef de l’Etat sénégalais : «Nous nous félicitons de l’issue heureuse de la situation politique en Gambie. Cela a été rendu possible en grande partie par son Excellence Monsieur le président de la République M. Macky Sall. Nous saluons la victoire de sa diplomatie au service de la paix et de la concorde en Afrique.»

Kader DABO