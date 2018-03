Massification de l’apr à kaolack Nafissatou Diop Cissé adoube Rahma, Khouma approuve 

Me Nafissatou Diop a loué samedi l’action de Mouhamed Ndiaye ‘’Rahma’’, leader du mouvement éponyme, dans l’implantation et l’élargissement des bases de l’Apr dans le Saloum. L’apériste Ablaye Khouma, en phase avec Me Nafissatou Dip, invite tous les responsables «apéristes» du Saloum à faire bloc derrière Mouhamed Ndiaye Rahma qui abat un travail titanesque dans son bled natal du Saloum. Il ne cesse de massifier l’Apr, dans la capitale du Saloum. Suffisant pour que Ablaye Khouma invite ses camarades de parti à «cesser les querelles de positionnement» et à «s’unir autour de l’essentiel: « mettre tout en œuvre pour réélire Macky Sall à la prochaine élection présidentielle, dès le 1er tour». «Le seul combat qui vaille est la réélection de Macky, qui n’a pas besoin des guerres de leadership.» «Ce dont il a besoin, c’est que tous ses souteneurs se donnent la main et qu’ensemble ils travaillent à sa réélection», a-t-il souligné, précisant que l’heure n’est plus à la parlotte. Par conséquent, il invite tous les responsables apéristes de Kaolack à s’unir, «mais également à quitter les bureaux et les villas climatisés pour descendre à la base, comme Mouhamed Ndiaye Rahma est en train de le faire.» «Nous devons tous aller communier avec les populations et partager avec elles les nombreuses réalisations que Macky a faites dans le pays et leur expliquer davantage le Pse», précise-t-il. A signaler que ce week-end, Me Nafissatou Diop, a salué les actions de Rahma dans le cadre de la massification de l’Apr. Pour Khouma, la notaire ne fait que confirmer le leadership Mouhamed Ndiaye Rahma.

M BA