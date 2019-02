Matam: Macky raille l’opposition, défend la justice, appelle BBY à l’union

Le candidat Macky Sall, Président sortant, était, hier, sur l’axe Ndioum, Médina Ndiathbé, Ourossogui, Matam. Il a fait le plein partout où il est passé. En meeting au stade de Matam, il a salué l’union des responsables de la zone, raillé l’opposition, avant d’appeler les gens de sa coalition à l’union pour gagner la présidentielle. Il a aussi parlé de ses ambitions pour Matam.

Après Podor, le candidat Macky Sall s’est rendu, hier, à Matam. C’est pour assister à un meeting organisé par sa grande coalition. Au Fouta, Macky Sall est en terre conquise. La preuve, le stade de Matam était trop petit pour accueillir les nombreux militants qui s’étaient déplacés pour répondre à l’appel de leur mentor. Ces derniers ont fait comprendre au candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar que Matam est son titre foncier. « Vous avez dit que Matam est un titre foncier politique. Donc si quelqu’un doit venir ici, il doit demander la permission au propriétaire dudit titre foncier. Vous avez été là dès le début. Il y en a qui me reproche de parler Pulaar quand je suis Fouta. Mais, ils doivent comprendre que je suis Al Pulaar, même si je parle bien Wolof et Sérère. Matam, Fatick, Sine également sont derrière moi comme tous les sénégalais d’ailleurs. Pourquoi on ne reproche pas aux Fatickois de faire la même chose que les Pulaar ? Vous savez que j’ai eu la chance d’être aimé partout et c’est ce qui étonne certains politiciens. Ce soutien que j’ai partout au Sénégal et le travail que j’ai accompli depuis que je suis à la tête du pouvoir, ont fait que je lève la tête haute partout où je passe », a-t-il dit. S’exprimant en marge d’un meeting, Macky Sall a raillé l’opposition en soutenant : « vous avez remarqué que personne n’attaque mon bilan. Ils attaquent plutôt la justice. Mais, ils oublient que c’est cette justice qui a toujours été là depuis les indépendances. Les magistrats ne sont pas des hommes politiques. Ce sont des fonctionnaires qui rendent la justice au nom du peuple sénégalais ».

« Matam, le seul enjeu qui vaille, c’est de nous mettre debout, unis pour une victoire éclatante »

S’adressant aux responsables de la coalition Benno Bokk Yaakar de Matam, il a salué cette union dans les départements de Matam et de Kanel. « En un moment donné, il faut dépasser les querelles entre personnes. Vous savez que la soustraction et la division sont à bannir en politique. Il faut promouvoir l’addition et la multiplication. Aujourd’hui, le seul enjeu qui vaille c’est de nous mettre debout, unis pour une victoire éclatante. C’est le seul combat qui vaille. Après ce combat, nous sommes, bien sûr, des êtres humains et nous allons retourner à nos habitudes. Mais je sais qu’à Matam et à Kanel, il y a cette union », s’est-il réjoui. Ainsi a-t-il soutenu que Matam lui tient à cœur comme tout le Sénégal d’ailleurs. « Donc, soyez rassurés que nous allons accélérer le développement de Matam. Matam aura un aéroport international à Ourossogui. Air Sénégal pourra, à partir de 2020, faire des voyages quotidiens comme c’est le cas aujourd’hui à Ziguinchor. Cela fait partie du programme de désenclavement de Matam. Vous avez la route Ila Touba, Linguère, Ourossogui et la route Saint-Louis, Ndioum, Ourossogui. C’est vous dire que la déferlante est lancée jusqu’au soir du 24 février », a-t-il encore dit. Macky Sall de continuer : « notre objectif, c’est de voir une région comme Matam, qui est une localité oubliée, et faire en sorte que cette localité soit émergente. C’est la raison pour laquelle vous avez constaté qu’on a 355 Km de route à Matam pour plus de 275 milliards de nos francs. Ici à Matam, nous avons également fait beaucoup de progrès dans le domaine agricole, avec la mise en place de plusieurs programmes. Au-delà du programme de désenclavement, nous avons maintenant plusieurs pistes dans le département de Matam. Sans oublier l’éducation et la formation ».

Cheikh Moussa SARR