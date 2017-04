MATAM : Pape Ndong promet des actions immédiates contre les inondations

Le ministre délégué en charge de la Structuration et de la Requalification des banlieues, en visite dans la région de Matam, a rassuré que des actions immédiates seront menées pour éviter les inondations dans certaines localités de la région.

Chaque année, beaucoup de localités sénégalaises sont confrontées à des inondations en période d’hivernage. Apres la région de Kaolack, le ministre délégué en charge de la Structuration et de la Requalification des banlieues, Pape Gorgui Ndong, en visite dans la région de Matam soutient : « Nous avons constaté que la région de Matam est vraiment touchée par l’inondation, c’est pourquoi l’Etat envisage de mener une action immédiate pour éviter aux populations de la localité de vivre le phénomène en 2017 ».

Le ministre a fait savoir qu’il vient s’enquérir de la situation des ouvrages mis en place et destinés à soulager les populations de la région de Matam victimes de l’inondation de l’ année 2017. Parmi les sites inondables visités l’on peut noter Kanel, Ndiandioly, Doumga wouro Alpha et les digues de protection des villes de Matam et de Ourossogui.

En outre, Selon lui, l’objectif de cette visite est également, « d’aider les populations de certains villages à pouvoir se déplacer et rejoindre pendant l’hivernage leurs champs ou autres habitations en traversant en toute tranquillité les ravins », Avant d’ajouter qu’une équipe de l’AGEROUTE travaille à résoudre le problème de la digue de protection de Matam. La ville de Ourossogui, annonce-t-il, va bénéficier d’un plan de restructuration de ses quartiers traditionnels.

Safiyatou DIOUF