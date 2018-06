Matar Ba lâche Alioune Sarr et le Cng

Le président du Comité national de gestion (Cng) de la lutte, Alioune Sarr, doit bien surveiller ses arrières. Selon Le Quotidien, la tutelle s’attellerait à la mise en place d’un nouveau Cng sans lui. Le ministre (des Sports) ne reconduira pas le Cng, confie sous anonymat un membre du Collectif des lutteurs qui combat l’instance dirigeante de la lutte. Comme on l’a dit, 90% de nos revendications ont été satisfaites par la tutelle. Et à entendre le ministre parler, on sent qu’il ne va pas les reconduire. Nous sommes en droit de dire qu’un vent de changement soufflera au Cng.»