Matar Ba, ministre des sports «L’arène nationale sera inaugurée après le Mondial»

Le ministre des Sports annonce l’inauguration de l’arène nationale. Matar Bâ a indiqué, dans un entretien accordé à nos confrères de Dakaractu, que l’infrastructure sportive qui a coûté plus de 32 milliards FCFA, sera inaugurée après la Coupe du Monde de Football 2018. «Le plus grand besoin des lutteurs, c’était une arène nationale et le président a su concrétiser cela et, après le mondial, il va procéder à l’inauguration de cette infrastructure de plus de 32 milliards FCFA. Cela est extrêmement important. 20 000 places assises et pas comme on le fait à Demba Diop ou ailleurs, être sur une dalle de ciment et tout, ce ne sera pas cela. Ce sera des chaises individualisées», a-t-il souligné.