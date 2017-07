MATAR BA : « On ne peut pas laisser Cheikh Kanté faire n’importe quoi… »

Le ministre des Sports Matar Ba, par ailleurs maire de Fatick, est remonté contre Docteur Cheikh Kanté. D’après lui, le Directeur Général du Port Autonome de Dakar, crée des listes parallèles qui peuvent portent préjudice à la compagne de la Coalition Benno Book Yaakaar dans le département de Fatick et seraient un mauvais coup au travail de Macky Sall en vue des prochaines élections législatives.

Il semble que ce n’est point l’unanimité dans le département de Fatick à la suite de l‘appel du président Macky Sall pour battre campagne autour de l’unité afin de remporter la majorité aux élections législatives. Le ministre des Sports Matar Ba, déplore dans les colonnes de l’Observateur : « Tout le monde est dans le Benno Bokk Yaakaar, Mais au moment où Mbagnick Ndiaye et tous les autres leaders se battent pour faire revenir tous ceux qui n’étaient avec nous, Cheikh Kanté mobilise pour dire qu’il va monter de structures parallèles. Ça, c’est un mauvais coup qu’il porte au travail du président de la République dans son département».

Encore plus, « ce qui est inadmissible, pour quelqu’un qui veut accompagner le président de la République » clame-il. Avant d’ajouter : « on ne doit pas laisser place à la division ou à des comités parallèles. Nous nous sommes mobilisés, en tout cas tous les mandataires, pour aller ensemble et donner une majorité écrasante au président de la République Macky Sall ». Le maire de Fatick de prévenir : « Mais n’empêche qu’on tiendra Cheikh Kanté responsable de tout ce qui pourra entacher ou diminuer le taux, parce que nous avons envie d’avoir le meilleur taux ». « On ne peut pas laisser Cheikh Kanté faire n’importe quoi dans le département » a-t-il déduit.

Safiyatou Diouf