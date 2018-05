Matar Diokhané «Je n’ai jamais discuté avec Imam Ndao d’un projet d’installation d’un Etat islamique au Sénégal»

Le procès de l’Imam Ndao et Cie a été marqué, hier, par la suite de l’audition de Matar Diokhané. Auparavant, la défense a formulé une demande pour solliciter du tribunal un temps de répit entre la clôture des débats et le démarrage des plaidoiries. Cette préoccupation des avocats a été très tôt prise en charge par le président de la chambre Samba Kane selon qui, à la clôture des débats, le procureur aura un délai pour préparer son réquisitoire. Et, après ledit réquisitoire, la défense aussi aura un délai pour préparer sa plaidoirie. Maintenant place à la suite de l’audition de Matar Diokhané. Sur les documents saisis chez lui lors de la perquisition, il a martelé qu’il a une bibliothèque plein de livres. Mais, les enquêteurs ont choisi seulement les documents qu’ils désirent pour les présenter au juge. S’agissant de sa relation avec l’Imam Ndao, le mis en cause indique qu’il lui fait confiance parce que c’est lui qui lui a inculqué le courage qui est en lui aujourd’hui. Par ailleurs, renseigne-t-il, imam Ndao n’a jamais participé à une réunion. « Je n’ai jamais discuté avec lui d’un projet d’installation d’un Etat islamique au Sénégal. Je n’ai jamais dit que Moustapha Faye était le chauffeur de Alioune Ndao. Je n’ai jamais dit aussi que les daaras de Imam Ndao constituaient un lieu d’endoctrinement. Imam Alioune Ndao est un patriote et un bon musulman. Il croit aux principes de la religion musulmane. Il est contre la violence. Tous ses enseignements tournent autour de la religion. Tout jeune qui suit ses conseils ne va jamais dévier. Physiquement, j’ai assisté à une de ses conférences. J’écoutais ses prêches via les réseaux sociaux et sur You tube », a-t-il précisé. Toutefois, il admet l’existence des autres confréries avant de se prononcer sur l’attaque de Diourbel. « Je n’ai de problème avec aucune religion. Ceux qui ont attaqué Imam Abdou Karim Ndour n’ont rien compris. J’ai même des amis chrétiens. Mon surnom ‘‘Khouseline’’ m’a été donné par un ami chrétien », a-t-il aussi indiqué.

Cheikh Moussa SARR