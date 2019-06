Match amical: Le Sénégal s’impose 7 à 0

Match terminé entre la sélection nationale du Sénégal et le Real Murcie au complexe Pinatar Arena Center. Score final, 7 – 0 pour les Lions du Sénégal.

Dans le cadre d’un match de test en prélude de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 (21juin au 19juillet), Aliou Cissé et ses hommes faisaient face à une équipe espagnole de quatrième division. L’équipe nationale du Sénégal a surclassé cette équipe de la province d’Alicante (7-0). Le milieu terrain de Stock-City, Pape Alioune Ndiaye a ouvert la marque très tôt pour les Lions, avant que son coéquipiers en club cette saison, Mbaye Diagne ne s’offre un triplé (17e, 20e et 25e). Idrissa Gana Guèye a inscrit le cinquième but à la 35e minute de jeu. Pour rappel, la rencontre se jouait à huis clos et à l’abri des regards indiscrets. Au coup d’envoi, Aliou Cissé avait aligné un onze de départ composé du gardien Alfred Gomis, du quatuor défensif Moussa Wagué, Kalidou Koulibaly, Cheikhou Kouyaté et Saliou Cissé, de la triplette Idrissa Gana Guèye – Pape Alioune Ndiaye – Krépin Diatta et enfin du trio Keita Baldé, Ismaila Sarr et Mbaye Diagne en ligne offensive. Un choix relativement payant puisque les « Lions » s’offrent ainsi leur plus large victoire sous le magistère, même s’il faut prendre en compte qu’il ne s’agissait que d’une mise en train, face à une formation assez faible.