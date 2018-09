Match nul Madagascar-Sénégal : Aliou Cissé accuse l’arbitre

Senegal's coach Aliou Cisse is pictured during the 2019 Africa Cup of Nations qualifying football match between Senegal and Equatorial Guinea in Dakar on June 10, 2017. / AFP PHOTO / SEYLLOU

Pinterest L’entraîneur de l’équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé a mis sur le dos de l’arbitrage le résultat du match nul entre les Lions et les Barèas. Pour lui l’arbitre Botswanais a offert injustement deux buts aux Malgaches. « Je n’aime pas parler de l’arbitrage mais, c’était compliqué. Cela fait deux ans qu’il nous siffle. Contre le Burkina Faso (2-2 à Ouaga), c’était pareil. Cet après-midi (hier) il a encore fait quelques erreurs. Ce serait quand même mieux qu’il revoie certaines choses quand il arbitre les Sénégalais », martèle-t-il, dans Stades. Toutefois, ajoute-t-il, on va rester calme et on ne va pas se faire passer pour des gens qui se plaignent tout le temps, mais certaines de ses décisions sont discutables. Selon Cissé, sur le deuxième but Malgache, le ballon était sorti. Qui du premier but ? Il se demande s’il n’y avait pas hors jeu. Même son de cloche chez la fédération sénégalaise de football. D’après le quotidien sportif Stades, Augustin Tine songe à récuser l’arbitre Botswanais. Partager Facebook

