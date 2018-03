Matchs amicaux Aliou Cissé convoque 30 joueurs

Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, a publié une liste de 30 joueurs pour les deux matchs de préparation contre l’Ouzbékistan à Casablanca et la Bosnie-Herzégovine en France. Djilobodji, Pape Souaré et Armand Traoré…, font leur come-back, et le Nantais Santy Ngom est également convoqué pour la première fois pour ce rassemblement décisif avant le Mondial 2018.

En pleine préparation au Mondial 2018, le Sénégal a deux matchs amicaux au programme en fin de mois, le 23 mars face à l’Ouzbékistan à Casablanca au Maroc, puis le 27 mars face à la Bosnie-Herzégovine au Havre en France. Dans ce cadre, le sélectionneur des Lions de la Teranga, Aliou Cissé, a dévoilé hier sa liste de 30 joueurs convoqués pour ces deux rencontres. A l’image des têtes d’affiche Sadio Mané et Baldé Keita, l’épine dorsale de la sélection est bien présente et le Rennais Ismaila Sarr, forfait sur blessure lors des précédents rassemblements, signe son retour. Et ce n’est pas le seul ! Cissé a en effet profité de cette liste assez large pour faire appel à plusieurs revenants. Plus convoqués depuis des années, plusieurs joueurs signent leur grand retour. Il s’agit des défenseurs Papy Djilobodji (Dijon), Pape Souaré (Crystal Palace), rappelé pour la première fois depuis son grave accident, et Armand Traoré (Cardiff), ou encore l’attaquant Baye Oumar Niasse (Everton). Eux aussi zappés au cours des derniers mois, le gardien Abdoulaye Diallo (Rennes), le milieu de terrain Henri Saivet (Sivasspor) et l’avant-centre Mame Biram Diouf (Stoke), réintègrent la tanière et ont l’occasion de marquer des points dans la dernière ligne droite avant le Mondial. Autre surprise, le Nantais Santy Ngom (Français également d’origine algérienne), est appelé pour la première fois le jour de ses 25 ans aux côtés des binationaux Youssouf Sabaly (Bordeaux) et Mbaye Niang (Torino) qui ont effectué leurs débuts fin 2017. Une large revue d’effectif en perspective ! A signaler les absences sur blessure des défenseurs Kara Mbodj (Anderlecht) et Adama Mbengue (Caen).

Georges Emmanuel NDIAYE